Syn Arnolda Schwarzeneggera zagrał w swoim pierwszym akcyjniaku. Zdjęcia z filmu Called to Duty

Jeżeli syn Arnolda Schwarzeneggera ma choć trochę talentu ojca, to wyrośnie nam nowa gwiazda kina akcji. 25-letni Joseph Baena niedawno wystąpił w swoim pierwszym filmie akcji, zatytułowanym Called to Duty. Produkcja inspirowana jest Top Gunem, co zresztą sugerują zdjęcia z planu, które udostępnił serwis TMZ.

Foto: Men's Health

Syn Schwarzeneggera zagrał w filmie Called to Duty

Film opowiada o pilotach lotniczych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, którzy zostają wysłani do bitwy. Called to Duty jest luźno oparty na prawdziwym konflikcie między USA a Koreą Północną. Joseph Baena wciela się w porucznika Andrew „Bellsa” Harrisa, będącego jednym z pilotów.

