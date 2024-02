Sylvester Stallone wybrał swojego następcę do roli Rambo. Duże zaskoczenie

Stallone wymienił nazwisko Ryana Goslinga jako jego ewentualnego następcę w roli Rambo. To właśnie aktorowi znanemu z Barbie, czy Blade Runnera 2049 powierzyłby kontynuowanie dziedzictwa popularnej postaci.

Spotkaliśmy się na kolacji i oczywiście… jesteśmy różni. On jest przystojny, ja nie. Tak bywa. Wyobrażasz sobie mnie w roli Kena? To by w ogóle nie zadziałało.

Powiedział do mnie: „Byłem zafascynowany Rambo i chodziłem do szkoły przebrany za Rambo, a ludzie się ze mnie śmiali, ale i tak nie przestawałem. W przebraniu Rambo spędziłem całe wakacje”. Ciągle powtarzał, że wiele go łączy z tą postacią.

I pomyślałem sobie, że to interesujące. Jeśli kiedykolwiek przekażę pałeczkę, to właśnie jemu.