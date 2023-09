Rambo 6 może powstać. Musi jednak został spełniony jeden warunek

Sylvester Stallone dwukrotnie powracał do roli Rambo. Raz w mało udanym Johnie Rambo z 2008 roku, zaś drugi powrót miał miejsce całkiem niedawno, bo w Rambo: Ostania krew z 2019 roku. Film Adriana Grunberga dał nam ostatni rozdział przygód popularnego bohatera, który tym razem robił porządek z meksykańskim kartelem. Wydawałoby się, że nie ma już szans na powrót Stallone’a do tej roli i seria zakończy się na pięciu filmach. Jednak producenci Kevin King-Templeton i Les Weldon, którzy pracowali również na Niezniszczalnymi 4, w wywiadzie dla Coming Soon przyznali, że jest szansa na kolejny powrót Rambo.