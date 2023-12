Dziś kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Pierwszy świąteczny prezent na PC

Dziś rozpoczyna się wielkie świąteczne rozdawnictwo w sklepie Epic Games Store. Z tej okazji o godzinie 17:00 czasu polskiego będziecie mogli odebrać pierwszą z kilkunastu produkcji, które będą rozdawane codziennie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Cała akcja ma potrwać do 3 lub 4 stycznia 2024 roku.

Kolejna darmowa gra na PC w Epic Games Store

Na razie nie znamy jeszcze tytułu darmówki – zostanie on ujawniony równo o godzinie 17:00. Do tego czasu możecie jednak wciąż pobierać dwie produkcje, czyli GigaBash oraz Predecessor, a więc poprzednie tytuły, o których informowaliśmy Was w osobnej wiadomości.

GigaBash łączy chaotyczną rozgrywkę i twórczość tytułów takich jak Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate i War of the Monsters z oszałamiającą skalą klasycznych filmów kaiju. Graj jako siejący spustoszenie tytan lub polujący na tytanów mech; przywołuj błyskawice z nieba, używaj wieży radiowej jako pałki lub lep ogromne śnieżki z całych dzielnic (i wrogów). Gdy osiągniesz wystarczający poziom zniszczenia, ewoluujesz do ostatecznej formy — przeraźliwego, tytanicznego S-Class.