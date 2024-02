Survive the Fall ma demo. Gracze mogą sprawdzić polskie RPG w klimatach postapo

Od zapowiedzi Survive the Fall, czyli izometrycznego RPG w klimatach postapokalipsy, minęły już prawie trzy lata. Deweloperzy z Angry Bulls Studio cały czas pracują jednak nad swoją produkcją, a zainteresowani mają wreszcie okazję sprawdzić, czy warto czekać na rodzimy tytuł. Wspomniana gra doczekała się bowiem wersji demonstracyjnej.

Survive the Fall z wersją demo na Steam. Jest też nowy gameplay z polskiego RPG

Demo Survive the Fall znajdziecie na Steam, a całość została udostępniona w ramach lutowego Festiwalu Steam Next, który rozpocznie się dzisiaj – 5 lutego 2024 roku – o 19:00 czasu polskiego. Wersja demonstracyjna produkcji Angry Bulls Studio dostępna będzie do momentu zakończenia wspomnianego wydarzenia, czyli do 12 lutego 2024 roku do 19:00. Zainteresowani nie powinni więc zwlekać.