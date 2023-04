Survival od Blizzarda z kolejnymi szczegółami. Gra ma być już prawie ukończona

Pod koniec stycznia ubiegłego roku Blizzard Entertainment poinformowało, że pracuje nad nową grą survivalową osadzoną w „zupełnie nieznanym uniwersum”. Nieco później Jez Corden – znany branżowy insider i dziennikarz – podzielił się kilkoma informacjami na temat produkcji. W ostatnich miesiącach nie otrzymaliśmy jednak żadnych nowych szczegółów. Z pomocą ponownie przychodzi jednak Corden, który postanowił podzielić się kolejnymi doniesieniami.

Survival od Blizzarda będzie tytułem multiplatformowym? Nowe informacje w sieci

Corden w trakcie ostatniego odcinka podcastu The Xbox Two poinformował, że nowy survival od Blizzard Entertainment faktycznie ukaże się na rynku jako „Odyssey”. Wspomnianą nazwę insider zdradził już kilka miesięcy temu, ale wówczas dziennikarz zaznaczał, że jest to jedynie tytuł roboczy.



Wygląda jednak na to, że deweloperzy nie zamierzają wprowadzać zmian w tej kwestii. Corden zaznaczył jednak, że prawdopodobieństwo dotyczące doniesień związanych z tytułem wynosi około 90%. Istnieją więc małe szanse, że Blizzard Entertainment zmieni zdanie i ostatecznie produkcja ukaże się na rynku pod tym innym tytułem.



Podczas podcastu Corden poinformował też, że prace nad survivalem osadzonym w „zupełnie nieznanym uniwersum” od Blizzard Entertainment zmierzają ku końcowi. Insider – który rzekomo miał okazję zobaczyć tytuł w akcji – spodziewa się również dobrej optymalizacji, dzięki której produkcja będzie działać bardzo dobrze także na słabszych sprzętach.



Według dziennikarza istnieje spore prawdopodobieństwo, że będzie to tytuł multiplatformowy. Corden nie wyklucza jednak scenariusza, w którym Microsoft po przejęciu Activision Blizzard zdecyduje się wydać grę wyłącznie na swoich platformach sprzętowych.



Nowy survival od Blizzarda wciąż owiany jest tajemnicą. Według nieoficjalnych informacji z sierpnia ubiegłego roku wspomniana produkcja ma być klasycznym przedstawicielem gatunku nastawionym na zabawę przez sieć. Deweloperzy zamierzają rzekomo postawić na pierwszoosobową perspektywę, a pod względem oprawy wizualnej tytuł ma przypominać Fable Legends oraz Everwild. Na więcej szczegółów musimy jednak jeszcze nieco poczekać.