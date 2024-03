Supermarket Simulator podbija serca graczy. Gra wylądowała wśród bestsellerów Steama

Niedawno informowaliśmy o debiucie ciekawego symulatora, który pozwala graczom poprowadzić własny sklep. Pierwsze opinie wystawione przez graczy były niezwykle pozytywne i zgodnie z aktualną sytuacją – trend się utrzymuje. Supermarket Simulator nie tylko przyciąga coraz większą liczbę osób przed monitory, ale też wylądował wysoko na liście bestsellerów Steama.

Supermarket Simulator cieszy się dużą popularnością na Steamie

Supermarket Simulator to stworzony przez Nokta Games projekt, który umożliwia prowadzenie własnego sklepu – w tym zatrudnianie pracowników, przyjmowanie płatności i ogólne rozwijanie biznesu. Jak wspominaliśmy pod koniec ubiegłego miesiąca, produkcja mogła pochwalić się 1,4 tysiącami ocen na platformie Valve, z czego 95% było pozytywnych. Okazuje się, że tytuł rzeczywiście przypadł do gustu wielu graczom, na co wskazują najnowsze statystyki i wysokie miejsce w rankingu bestsellerów Steama.

Zgodnie z danymi SteamDB, w najgorętszym momencie ostatnich 24. godzin w Supermarket Simulator grało ponad 38 tysięcy osób. Jest to również rekordowy wynik pod względem liczby graczy jednocześnie spędzających czas w produkcji. Jeśli zaś chodzi o oceny, przybyło nowych recenzji – aktualnie tytuł został oceniony ponad 5 tysięcy razy, z czego 94% opinii zachwala produkcję. Oczywiście, gracze zwracają uwagę na pewnie niedoskonałości, jednak wciąż mówimy o małej produkcji, która jest dostępna w ramach Early Access.