Supermarket Simulator podbija Steam! Gracze aż tak bardzo marzą o prowadzeniu własnego sklepu?

Supermarket Simulator to propozycja od niezależnego studia Nokta Games. Gra zadebiutowała na Steam 20 lutego i spotkała się z niesamowicie ciepłym przyjęciem. Wszystko wskazuje na to, że gracze pokochali zabawę w prowadzenie własnego sklepu.

Recenzje Supermarket Simulator wystawione przez graczy nie pozostawiają złudzeń

Supermarket Simulator w pierwszej kolejności jest dostępne w ramach Early Access. Według wstępnych zapewnień gra ma spędzić w steamowym inkubatorze około 12 miesięcy. Sporo zależeć będzie również od feedbacku, który twórcy otrzymają od graczy. Na razie jednak jest lepiej niż dobrze.



Wyłącznie na Steam Supermarket Simulator może pochwalić się już ponad 1,4 tys. recenzjami, a miażdżąca większość z nich, bo aż 95%, to pozytywne opinie. Jak na początek Early Access to naprawdę rewelacyjny wynik. Jeśli zagłębimy się w komentarze, szybko dostrzeżemy głosy, że produkcja od Nokta Games jest przyjemnym i solidnie wykonanym symulatorem. Rozgrywka jest wciągająca, a gracz ciągle ma masę zadań do wykonania. Jako minus często wymiany jest brak możliwości automatyzacji niektórych procesów, chociażby poprzez zatrudnianie pracowników.



Warto dodać, że według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w Supermarket Simulator jednocześnie zagrywało się prawie 13 tys. osób. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego tytułu, zachęcamy do zapoznania się z kartą Steam produktu. Warto dodać, że obecnie możecie kupić grę z 20% zniżką.