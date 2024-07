Superman prezentuje swoją wielką siłę i szykuje się do lotu na nowych zdjęciach

Na kolejnych ujęciach widzimy z kolei, jak Superman szykuje się do lotu. Podobnie jak poprzednie wersje Człowieka ze stali, również ta Corensweta będzie kucać, aby odpowiednio się wybić przed rozpoczęciem lotu.

W ostatnim czasie pojawiła się plotka, że Milly Alcock jest już obecna na planie w Cleveland, aby nagrać cameo Supergirl. Zdementowano jednak te doniesienia i aktorka obecnie przygotowuje się do wejścia na plan swojego własnego filmu. Na planie obecna jest już Isabela Merced, która niedawno nagrywała sceny do drugiego sezonu The Last of Us. Oznacza to, że wkrótce zobaczymy aktorkę w stroju Hawkgirl.