Super Mario Maker został ukończony w 100%. Po 280 000 próbach ostatni poziom okazał się oszustwem

Raptem dwa tygodnie temu informowaliśmy Was, że społeczności gry Super Mario Maker na Wii U zostało tylko 37 poziomów przed wyłączeniem serwerów 8 kwietnia i w sumie pobito aż 99,92% dostępnych w grze poziomów. Teraz natomiast przychodzimy ze świetną wiadomością – Super Mario Maker został oficjalnie ukończony w 100% przez graczy. Ba, w praktyce stało się to już tydzień temu.

Super Mario Maker na Wii U ukończony w 100%. Ostatni poziom okazał się oszustwem

Jak dotąd – a właściwie to aż do dzisiaj – wydawało się, że ostatnim i zarazem najtrudniejszym poziomem jest Trimming the Herbs, który trwa zaledwie kilkanaście sekund, ale wymaga od grającego prawie że nadludzkich umiejętności. Ostatecznie jednak oryginalny twórca tego poziomu, Ahoyo, ujawnił, że przesłał go za pomocą narzędzi TAS (Tool-Assisted Speedrun), które pozwoliły mu ukończyć level i przesłać go na serwery bez faktycznego udowodnienia, że może to zrobić prawdziwy człowiek.