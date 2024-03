Gracze Super Mario Maker przeszli 99,92% poziomów w grze

Społeczność graczy Super Mario Maker przeszła już prawie wszystkie poziomy w grze i został im miesiąc, by dobić do 100%.

Wszystkie stare poziomy pozostają jednak dostępne do czasu zamknięcia wszystkich serwerów Wii U – stanie się to 8 kwietnia bieżącego roku. Jak podaje serwis GamesRadar , grupa utalentowanych graczy ma więc około miesiąc na przejście każdego poziomu, jaki został udostępniony w Super Mario Maker od premiery.

Jak być może część z Was już wie, oryginalny Super Mario Maker przejdzie na emeryturę w kwietniu bieżącego roku. Z tego względu grupa graczy postanowiła rozpocząć wyścig z czasem o to, aby przed wyłączeniem serwerów przejść absolutnie każdy poziom, jaki istnieje w grze. Czy im się to uda? Cóż, tego nie wiadomo, ale jedno jest pewne: zwycięstwo jest tuż za rogiem.

Oczywiście, wszystkie te poziomy zostały ukończone co najmniej raz wcześniej, ponieważ Super Mario Maker nie pozwala na przesłanie poziomu, dopóki jego twórca sam go nie pokona. W przeszłości pojawiały się wprawdzie niemożliwe do przejścia levele stworzone za pomocą różnych exploitów czy hakowania, ale Team 0% sprawdził to i usunął je z puli. Zainteresowani mogą śledzić działania grupy m.in. na Twitterze czy serwerze na Discordzie. Pozostaje mieć nadzieję, że już niedługo na wspomnianej stronie internetowej zobaczymy 100%!