Super Mario Bros. Movie w całości na Twitterze. To nie żart…

W miniony weekend, ponad dziewięć milionów ludzi obejrzało film Super Mario Bros. „Darmowy seans” odbywał się na Twitterze i nie był zorganizowany przez dystrybutora. W ten sposób zobaczyło go aż 9 mln ludzi.

Jeden z użytkowników Twittera wrzucił cały film na platformę społecznościową. Co ciekawe film zmieścił się w całości, a moderatorzy połapali się dopiero w niedzielę i wtedy plik został usunięty, a konto użytkownika zablokowane. Przez ten czas, film obejrzało ponad 9 mln użytkowników serwisu należącego do Elona Muska.

To prawda, że filmy chronione prawami autorskimi wielokrotnie pojawiały się na Twitterze, ale publikujące je osoby nigdy wcześniej nie miały tak komfortowych warunków. Polityka Elona Muska doprowadziła do zwolnienia większości pracowników z działu odpowiadającego za bezpieczeństwo i filtrowanie publikowanych treści. Poprzednio niektórym użytkownikom udawało się publikować filmy, jak choćby Szybcy i wściekli: Tokyo Drift czy Avatar, ale takie posty znikały bardzo szybko, a dodatkowo film musiał być szatkowany na dwuminutowe fragmenty. Tym razem, publikacja Super Mario Bros. wymagał tylko dwóch postów, jednego z pierwszą godziną filmu, a drugiego z końcowymi 32 minutami. Jak to możliwe?

Super Mario Bros. Movie w całości na Twitterze

Z pewnością słyszeliście o Twittera Blue. Jest to opcja abonamentowa, która daje płacącym ludziom kilka przywilejów. Jednym z nich jest możliwość wrzucania filmów o długości do 60 minut. Z tej właśnie możliwości skorzystał śmiałek udostępniający Mario. Brawo Elon!