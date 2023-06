Prince of Persia: The Lost Crown zaprezentowane na Ubisoft Forward. Gameplay

Podczas trwającego aktualnie pokazu Ubisoft Forward francuski gigant zaprezentował nowy fragment rozgrywki z gry Prince of Persia: The Lost Crown, która została oficjalnie ujawniona na pokazie otwierającym Summer Game Fest. Oprócz tego otrzymaliśmy także klimatyczny animowany zwiastun.

Prince of Persia: The Lost Crown ma zadebiutować na rynku 18 stycznia przyszłego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych zapraszamy na oficjalną stronę produkcji.