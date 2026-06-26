Sukces Ghost of Yotei wychodzi poza gry. Fani ruszają śladami Atsu do Japonii

Ghost of Yotei przyciąga turystów na Hokkaido.

Sukces Ghost of Yotei okazał się korzystny nie tylko dla studia Sucker Punch. Według najnowszych informacji siedem miejscowości położonych w okolicach góry Yotei na Hokkaido rozpoczęło współpracę z firmą zajmującą się projektami opartymi na znanych markach. Celem jest przyciągnięcie turystów zainteresowanych miejscami inspirowanymi grą. RedBull Ghost of Yotei napędza turystykę w Hokkaido Akcja Ghost of Yotei rozgrywa się na Hokkaido w XVII wieku i koncentruje się na losach Atsu, która wyrusza na ścieżkę zemsty. Produkcja okazała się dużym sukcesem - według dostępnych danych sprzedała 3,3 mln egzemplarzy w ciągu pierwszych 32 dni od premiery.

Rosnące zainteresowanie regionem sprawiło, że okoliczne miasta zaczęły przygotowywać specjalne inicjatywy związane z grą. W planach znajdują się między innymi lokalne pamiątki tworzone z drewna pochodzącego z Hokkaido. Nie będą to standardowe gadżety dostępne w sprzedaży internetowej, lecz produkty przygotowane przez miejscowych rzemieślników. Niewykluczone, że miasto Niseko uruchomi również wycieczki dla fanów, które pozwolą odwiedzić miejsca przypominające lokacje znane z gry.

GramTV przedstawia:

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy produkcja Sucker Punch wpływa na realną turystykę. Podobna sytuacja miała miejsce po premierze Ghost of Tsushima, które znacząco zwiększyło zainteresowanie wyspą Cuszima. Popularność gry doprowadziła nawet do zbiórki środków na odbudowę jednego z lokalnych sanktuariów. Przedstawiciele studia już wcześniej przyznawali, że sukces Ghost of Tsushima był dla nich dużym zaskoczeniem. Były szef Sucker Punch, Brian Fleming, podczas wizyty na wyspie sugerował, że podobny efekt może wystąpić także w przypadku Ghost of Yotei. Przypomnijmy, że Ghost of Yotei pozostaje dostępne wyłącznie na PlayStation 5.