Suicide Squad: Kill the Justice League będzie grą 18+. Wyciekło kilka szczegółów na temat gry

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Suicide Squad: Kill the Justice League najprawdopodobniej będzie posiadać battle passy. Do sieci wyciekły kolejne szczegóły dotyczące nadchodzącej produkcji. Wszystko za sprawą singapurskiej agencji ratingowej, gdzie pojawił się opis gry.

Suicide Squad: Kill the Justice League- garstka szczegółów

Akcja Suicide Squad: Kill the Justice League będzie rozgrywać się w otwartym świecie, który został podzielony na strefy, gdzie zmierzymy się głównie z robotami i kosmitami. Odwiedzając każdą z nich, będziemy musieli pokonać bossa, co zagwarantuje nam progres w głównym wątku fabularnym. W trakcie rozgrywki wykonywać będziemy również zadania poboczne, polegające na ratowaniu cywili i zbieraniu przedmiotów.



Jak można się było spodziewać, Suicide Squad: Kill the Justice League będzie grą brutalną, przez co przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych odbiorców. W produkcji nie zabraknie krwi, przemocy, odcinania kończyn, zabijania, rozczłonkowywania i całej reszty nieprzyjemnych rzeczy.



Na koniec przypomnijmy, że Suicide Squad: Kill the Justice League ma zadebiutować na rynku 26 maja, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.