Street Fighter 6 wkrótce z nowym wojownikiem. Fani serii powinni być zadowoleni

Capcom zaprezentował bohatera, który dołączy niebawem do grona grywalnych postaci w najnowszej odsłonie Street Fighter.

Pod koniec lutego w Street Fighter 6 pojawił się nowy wojownik , ale Capcom najwyraźniej nie zamierza zwalniać tempa. Japońska firma opublikowała bowiem zwiastun kolejnego bohatera, który już niebawem zagości w najnowszej odsłonie popularnej serii. Zgodnie z przekazanymi informacjami do grona grywalnych postaci dostępnych we wspomnianej produkcji dołączy niebawem Akuma.

Na koniec przypomnijmy, że Street Fighter 6 dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Street Fighter VI - nowa, lepsza era ulicznej mordoklepki.