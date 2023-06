Stray podbije serca posiadaczy konsol Xbox? Zwiastun zdradza datę premiery

Okazuje się, że Stray zadebiutuje na Xbox One i Xbox Series X/S dokładnie 10 sierpnia 2023 roku. Część graczy z pewnością liczyła, że produkcja Blue Twelve Studio trafi do biblioteki Xbox Game Pass. Niestety mamy złe wieści, ponieważ – przynajmniej początkowo – wspomniany tytuł nie będzie dostępny w usłudze Microsoftu.

Na koniec przypomnijmy, że gra Stray dostępna jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Z produkcją Blue Twelve Studio zapoznać mogą się również abonenci PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Jeśli jesteście natomiast ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Stray – naprzód kitku!