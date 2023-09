Stranger Things 5 niczym kinowy blockbuster. Reżyser zapowiada wielką skalę finału serialu

Już wkrótce na Netflixie zadebiutuje serial limitowany All the Light We Cannot See, przy którym pracował Shawn Levy. Produkcja jest adaptacją powieści o tym samym tytule, której akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej. W serialu wystąpią Aria Mia Loberti, Mark Ruffalo i Hugh Laurie. Serial zadebiutuje na platformie 2 listopada.