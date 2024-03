Still Wakes the Deep z datą premiery. Intrygujący horror zmierza do Game Passa

Wiemy, kiedy gracze będą mieli okazję zagrać w nową produkcję twórców Everybody’s Gone to the Rapture i Amnesia: A Machine for Pigs.

Na Xbox Games Showcase 2023 doczekaliśmy się zapowiedzi Still Wakes the Deep, czyli nowego horroru FPP od twórców Everybody’s Gone to the Rapture oraz Amnesia: A Machine for Pigs. Wczoraj natomiast wspomniana produkcja otrzymała nowy zwiastun. Najnowszy materiał promocyjny ujawnił, kiedy gracze będą mieli okazję zapoznać się z kolejną produkcją studia The Chinese Room.

Nowy zwiastun ujawnia datę premiery Still Wakes the Deep

Zgodnie z przekazanymi informacjami Still Wakes the Deep zadebiutuje na rynku 18 czerwca 2024 roku. W dniu swojej premiery najnowsza produkcja studia The Chinese Room trafi do usług Xbox Game Pass i PC Game Pass. Na dole wiadomości znajdziecie najnowszy zwiastun wspomnianego tytułu.