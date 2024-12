Steven Spielberg rozwija dwa filmy science fiction jednocześnie. Jeden o UFO, drugi o kosmicznej wojnie

Steven Spielberg planuje nowy film z gatunku, który zna doskonale. Po zakończeniu prac nad The Dish traktującym o UFO, którego zdjęcia rozpoczną się w lutym 2025 reżyser planuje kolejny film science fiction. Ma być to adaptację powieści Johna Scalziego Old Man’s War.

Spielberg wraca do science fiction

Film oparty na bestsellerowej serii książek jest już w fazie rozwoju, choć obsada pozostaje nieznana. Historia skupia się na 75-letnim Johnie Perrym, który zyskuje młode, genetycznie ulepszone ciało, by walczyć w międzygalaktycznej wojnie. Konflikty stają się jednak bardziej osobiste, gdy spotyka młodszą wersję swojej zmarłej żony — choć z umysłem obcej istoty.