Steven Spielberg chwali drugą część Diuny. To najlepszy film science-fiction jaki kiedykolwiek powstał

Steven Spielberg mocno komplementował film Diuna: Część druga. Jego zdaniem to prawdziwe arcydzieło i najlepszy film science-fiction jaki kiedykolwiek powstał.

Legendarny reżyser jest doskonale zaznajomiony z gatunkiem science-fiction, co czyni jego niedawne pochwały dla twórcy filmu Diuna, Denisa Villeneuve’a, niezwykłym wyróżnieniem. Nic dziwnego, że Villeneuve był zaskoczony komplementem, zwłaszcza że usłyszał go z ust reżysera kultowych filmów science-fiction, takich jak: E.T i Bliskie spotkania trzeciego stopnia.