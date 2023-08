Stephen Amell jednak popiera strajk. Na aktora spadła krytyka, więc ten wyjaśnia swoje słowa

Stephen Amell nie jest jednak przeciwnikiem strajku aktorów. Na gwiazdę serialu Arrow spadła lawina krytyki, również od jego byłych kolegów z planu, dlatego Amell postanowił wytłumaczyć swoje słowa, aby nie były one „nadinterpretowane”. W długim oświadczeniu aktor wyjaśnił wszystkie wątpliwości, podkreślając, że popiera trwający właśnie strajk.

Zrozumiałe, że było wiele reakcji na komentarze, które poczyniłem w ten weekend na temat naszego strajku. Aby upewnić się, że nie ma nieporozumień co do moich myśli i intencji, przedstawiam to, co faktycznie powiedziałem, oraz jasność/kontekst, aby upewnić się, że moje uczucia nie zostaną przypadkowo źle zinterpretowane. Wszyscy wiemy, że fragmenty mogą być wyrwane z kontekstu, a ja mam zbyt duży szacunek dla moich kolegów związkowych, aby nie wyjaśniać sprawy.