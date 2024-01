Stellar Entertainment pracuje nad nową odsłoną słynnej samochodówki. Powstaje nowy Burnout?

Studio znane jest z wcześniejszych remasterów znanych samochodówek, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez graczy. Wystarczy przypomnieć tutaj Burnout Paradise Remastered, Need for Speed: Remastered i Need for Speed Unbound, żeby było wiadomo o co chodzi. Tym razem jednak dowiadujemy się, że Stellar Entertainment pracuje nad zupełnie nową samochodówką AAA Arcade, a informacje płynące z jego strony niemal wprost sugerują, że chodzi Burnouta.

Powstaje nowa gra z serii Burnout?

Na stronie internetowej Stellar Entertainment można znaleźć oferty pracy dla specjalistów, którzy mieliby pracować nad zręcznościową samochodówką, działającą w oparciu o silnik Unreal Engine 5, która zostanie wydana na konsole najnowszej generacji i PC. Wiadomo więc, że nie ma tu mowy o kolejnym remasterze.