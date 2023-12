Stellar Blade opóźnione. Exclusive dla PS5 potrzebuje więcej czasu

Nieco wcześniej informowaliśmy Was o całkiem niezłej ofercie dla graczy PlayStation na początek przyszłego roku. Co jednak ciekawe, w ten sposób Sony ujawniło, że jedna z wyczekiwanych gier – ekskluzywnych dla konsoli PlayStation 5 – została opóźniona.

Chodzi tutaj o Stellar Blade od zespołu SHIFT UP, które pierwotnie miało zadebiutować w bieżącym roku – ostatecznie jednak pojawi się na rynku z opóźnieniem. Sony podało jednak tylko 2024 rok bez dokładniejszego terminu.

Choć Stellar Blade jest pierwszym tytułem koreańskiego dewelopera Shift Up na konsole, przygoda zapowiada się naprawdę obiecująco. Stellar Blade to przygodowa gra akcji, która w przyszłym roku trafi na PlayStation 5. Ten hack’n'slashowy tytuł stawia graczy pod kontrolą stylowej bohaterki Eve, która walczy z Naytibas, siłą pustoszącą Ziemię, podczas gdy ocalali ludzie uciekają do kosmicznej kolonii.

Stellar Blade łączy ostrą akcję z oszałamiającą oprawą wizualną i dojrzałą narracją, tworząc coś zupełnie nowego. Gracze będą musieli opanować zrównoważony atak i obronę, aby przetrwać w walce z hordami wrogów spoza tego świata.