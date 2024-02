Stellar Blade dostarczy sporo rozrywki. Wiemy, ile godzin zajmie ukończenie gry

Otrzymaliśmy kolejne szczegóły na temat nadchodzącej produkcji studia Shift Up.

Na ostatnim State of Play poznaliśmy dokładną datę premiery Stellar Blade. W trakcie wspomnianego wydarzenia mieliśmy okazję zobaczyć również nowe fragmenty rozgrywki z nadchodzącej produkcji studia Shift Up. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Deweloperzy ujawnili bowiem, ile godzin zajmie użytkownikom ukończenie gry.

Stellar Blade ze szczegółami na temat długości rozgrywki. Graczy czeka sporo zabawy

Szczegółami na temat długości rozgrywki Stellar Blade podzielił się Kim Hyeong-tae, czyli reżyser oraz dyrektor generalny studia Shift Up. Zgodnie z przekazanymi informacjami na zapoznanie się z główną linią fabularną gracze będą musieli przeznaczyć około 25 godzin. Zainteresowani będą mogli jednak spędzić ze wspomnianą produkcją znacznie więcej czasu.