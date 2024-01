Stellar Blade na pokazie State of Play. Ujawniono datę premiery

Nadchodząca produkcja jest pierwszym tytułem, który został szerzej zaprezentowany podczas pokazu State of Play.

Rozpoczął się pierwszy pokaz State of Play w nowym roku. Sony postanowiło rozpocząć wydarzenie od obszernej prezentacji nadchodzącej ekskluzywnie na konsole PlayStation 5 gry Stellar Blade od studia Shift Up. Choć nieco ponad miesiąc temu informowaliśmy Was o opóźnieniu, tak dzisiaj poznaliśmy już dokładną datę premiery. Poniżej wszystkie najważniejsze informacje!

State of Play – Stellar Blade z datą premiery

Tym samym dowiedzieliśmy się, że Stellar Blade zadebiutuje na rynku 26 kwietnia bieżącego roku. Poniżej natomiast możecie zapoznać się ze zwiastunem informującym o zamówieniach przedpremierowych.