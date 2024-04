Stellar Blade bez cenzury. Gracze na całym świecie otrzymają tę samą wersję gry

Kilka dni temu Sony opublikowało kolejny materiał promocyjny poświęcony Stellar Blade. Zgodnie z zapowiedziami nowe action-RPG od studia Shift Up zadebiutuje na rynku już w tym tygodni. Tymczasem deweloperzy podzielili się wiadomością, która z pewnością ucieszy wielu graczy czekających na wspomniany tytuł.

Gracze na całym świecie otrzymają taką samą – nieocenzurowaną – wersję Stellar Blade

Deweloperzy ze studia Shift Up poinformowali bowiem, że Stellar Blade nie zostanie ocenzurowane. We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X podkreślono, że wspomniana informacja dotyczy również Japonii. Oznacza to, że gracze na całym świecie otrzymają taką samą wersję gry.