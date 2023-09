Steam skończył 20 lat. Ruszyła wielka wyprzedaż gier

Valve uruchomiło Steam 12 września 2003 roku. Dwadzieścia lat na rynku to doskonała okazja do świętowania, a że dorobek z tych lat jest ogromny, to jest się czym dzielić z fanami. Firma ogłosiła wielką wyprzedaż gier. Przygotowano obniżki cen najlepszych gier w każdym roku działalności serwisu. Naprawdę jest w czym wybierać. Nie ma co ukrywać, że jest to także okazja do odbycia ciekawej podróży w czasie, ponieważ na specjalnej stronie znajduje się oś czasu i wiele ciekawych wpisów oraz oczywiście wspomniane, najlepsze gry.