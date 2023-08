Steam podnosi minimalną cenę gier w Polsce. Wzrost o 1/4 wartości

Obecnie najniższy próg ceny gry na Steamie wynosi 0,99 dolarów. Wcześniej za taką produkcję musieliśmy zapłacić 3,59 zł, a po aktualizacji cen wartość wzrosła do 4,49 zł. Oznacza to wzrost o 25%. To i tak nic w porównaniu do tureckiej liry, w której trzeba będzie zapłacić o 424% więcej (11,00 lir z 2,10 lir), a także argentyńskiego peso, gdzie ceny wzrosną o 486% (82,00 peso z 13,99 peso).

Steam poinformował również o zmianach w obniżkach cen gier. Tym razem grę z poziomu 0,99 dolara można obniżyć jej cenę o 50%, czyli do 0,49 dolara. W przypadku ceny 1,99 dolara obniżka może sięgać już do 75%, a w przypadku gier od 4,99 dolarów, rabat może wynosić do 90%.