Steam bez wsparcia dla Windows 7 i 8. Ten sam los czeka starsze wersje macOS

Już pod koniec marca poinformowano, że z początkiem 2024 roku Steam zakończy wsparcie dla starszych systemów Windows. Valve nie rzucało słów na wiatr i od wczoraj – 1 stycznia – wspomniana platforma nie wspiera Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1. Gracze korzystający z wymienionych systemów operacyjnych Microsoftu powinni w najbliższym czasie rozważyć przejście na jedną z nowszych wersji Windows.

Steam zakończył wsparcie dla systemów Windows 7 i Windows 8

Warto podkreślić, że klienta Steam wciąż można uruchomić na komputerach osobistych z systemem Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1. Valve zaznacza jednak, że gracze robią to na własną odpowiedzialność. Amerykańska firma nie jest również w stanie zagwarantować ciągłej funkcjonalności, dlatego też zachęca użytkowników do zaktualizowania systemu Windows do nowszej wersji.