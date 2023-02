State of Play zapowiedziane. Sony zaprasza graczy na pierwszy pokaz w 2023 roku

Dobre wieści dla wszystkich posiadaczy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. Sony poinformowało, że jeszcze w tym tygodniu odbędzie się pierwszy pokaz State of Play w 2023 roku. Japońska firma nie tylko ujawniła dokładną datę wydarzenia, ale także podzieliła się szczegółami na temat nadchodzącej prezentacji. Wygląda na to, że posiadacze wspomnianych platform mają na co czekać.

Sony zaprasza graczy na pierwszy pokaz State of Play w 2023 roku

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem oficjalnego bloga PlayStation, pierwszy pokaz State of Play w 2023 roku odbędzie się już jutro – 23 lutego. Całość rozpocznie się o 22:00 czasu polskiego. Wydarzenie skupi się na prezentacji produkcji od zewnętrznych zespołów. Podczas 45-minutowej transmisji mamy zobaczyć łącznie 16 tytułów.



Największą atrakcją nadchodzącego State of Play będzie natomiast 15-minutowy pokaz Suicide Squad: Kill the Justice League, nad którym pracuje Rocksteady Studios. Ponadto podczas wydarzenia doczekamy się zapowiedzi pięciu nowych gier na PlayStation VR2 od zewnętrznych partnerów. Nie zabraknie też tytułów skierowanych do fanów indie.



Jak wspomnieliśmy wyżej, pierwsze State of Play w 2023 roku rozpocznie się jutro – 23 lutego – o 22:00 czasu polskiego. Całość będzie można śledzić na oficjalnych kanałach PlayStation na platformach Twitch.tv oraz YouTube.