State of Play powróci w przyszłym tygodniu. Sony zaprasza na pokaz wyczekiwanej gry

Na wczorajszym State of Play zobaczyliśmy m.in. nowy zwiastun Silent Hill 2 Remake, a także obszerny materiał z Death Straning 2: On The Beach. Na wydarzeniu zabrakło natomiast Final Fantasy VII: Rebirth, które – zgodnie z zapowiedziami – zadebiutuje wyłącznie na PlayStation 5 już w tym miesiącu. Gracze czekający na wspomnianą produkcję mogą jednak spać spokojnie. Okazuje się bowiem, że producent konsol PlayStation wspólnie z firmą Square Enix szykuje dodatkowy pokaz.

Sony zaprasza na kolejne State of Play. Gracze mogą szykować się na pokaz Final Fantasy VII: Rebirth

Sony poinformowało, że już w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne State of Play. Nadchodzący pokaz zostanie w pełni poświęcony Final Fantasy VII: Rebirth. Zgodnie z zapowiedziami w trakcie wydarzenia Square Enix zaprezentuje nowe fragmenty rozgrywki, a także podzieli się kolejnymi szczegółami na temat wspomnianej produkcji.