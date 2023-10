Starfield z nową aktualizacją. Bethesda wreszcie wprowadziła wyczekiwaną opcję

Fabularne

Echa przeszłości: Rozwiązano problem, w wyniku którego stwory drążące tunele mogły wybrać lokację blokującą postęp rozgrywki.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.

Wczytywanie ramki mediów.