Starfield otrzyma wiele aktualizacji. Bethesda wprowadza oczekiwane przez graczy nowości

Bethesda bierze się za łatanie Starfielda. Studio właśnie ogłosiło, że już wkrótce wypuści nowe patche, który wprowadzą oczekiwane przez wielu graczy zmiany, w tym możliwość dostosowania pola widzenia (FOV), a także menu kalibracji HDR-a. Ponadto deweloperzy podziękowali graczom za zagranie w ich najnowszy tytuł, wsparcie i liczne uwagi, które mają sprawić, że Starfield będzie jeszcze lepszą grą. Na koniec potwierdzili, że na przyszły rok zaplanowane jest wprowadzenie platformy dla modów.

Bethesda dziękuje graczom za wsparcie i omawia pierwsze aktualizacje zmierzające do Starfielda

Bethesda dziękuje graczom za wsparcie i omawia pierwsze aktualizacje zmierzające do Starfielda

Bethesda dziękuje graczom za wsparcie i omawia pierwsze aktualizacje zmierzające do Starfielda

Dziękujemy wszystkim grającym w grę Starfield za wsparcie.

Jesteśmy zachwyceni waszym odzewem i miłością okazywaną naszej produkcji. Czytamy również wszystkie opinie na temat tego, co chcielibyście w niej poprawić lub do niej dodać.

Będziemy wspierać ją przez wiele lat, więc prosimy, abyście dzielili się swoimi opiniami, bo są one dla nas bardzo ważne! Nawet jeśli nie spełnimy waszych próśb od razu, z chęcią zrobimy to w przyszłości, czego przykładem mogą być mapy miast. Obecnie nasz priorytet stanowi upewnienie się, że wszelkie błędy powodujące problemy z postępami w grze oraz stabilnością jej działania zostały rozwiązane, a także dodanie funkcji usprawniających rozgrywkę, o które wielu z was prosi.