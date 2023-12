Starfield z masą „fascynujących” statystyk. Ujawniono liczbę graczy i nie tylko

Zgodnie z przekazanymi informacjami od września w „podróż wśród gwiazd” wyruszyło już 13 milionów graczy . Bethesda podkreśla, że Starfield to „największa premiera” w historii firmy. Deweloperzy podkreślają również, że w ostatnich miesiącach gracze byli „bardzo aktywni w przestrzeni kosmicznej”, dlatego też zdecydowano się zebrać i przedstawić kilka „fascynujących” statystyk.

W zeszłym tygodniu poznaliśmy wstępne plany rozwoju gry Starfield na 2024 rok . Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji dotyczących wspomnianej produkcji. Bethesda postanowiła bowiem podsumować 2023 rok i podzieliła się kilkoma interesującymi statystykami związanymi z nowym RPG w klimatach science fiction. Dzięki opublikowanej przez firmie infografice poznaliśmy m.in. liczbę graczy Starfield.

Opublikowana przez firmę Bethesda infografika zdradza również, że średni czas gry w Starfield wynosi 40 godzin. Ulubioną bronią graczy jest natomiast Combatech Beowulf, a najczęściej używaną mocną Gwiezdne Czucie. Jeśli jesteście zainteresowani resztą statystyk, to wspomnianą grafikę znajdziecie na dole wiadomości.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.