Starfield VS Cyberpunk 2077 – co wypada lepiej?

Premiera Starfield już za nami, a gra Bethesdy spotkała się z ciepłym przyjęciem. Wszyscy dobrze wiemy jednak, że ze względu na specyfikę tworzonych gier, studio to ma też całkiem oddaną grupę antyfanów, gotowych krytykować każdy jej aspekt. O tym, czy warto zagrać w tego “Kosmicznego Skyrima” dowiecie się z przygotowanej przez nas recenzji. Wszystkich, którzy chcą się przyjrzeć grze nieco bliżej, zachęcamy do zapoznania się z wideo porównującego Starfield do Cyberpunk 2077.

Starfield VS Cyberpunk 2077 na specjalnym porównaniu

Wideo, które porównuje oba niezwykle popularne tytuły, pojawiło się na kanale Dan Allen Gaming. Jak mówi sam autor, lubi obie gry – każdą za inne elementy. Materiał ma wyłącznie na celu pokazać różnice dotyczące zachowania AI, fizyki gry czy szczegółów. Dodajmy, że gameplay ze Starfield pochodzi z Xbox Series X, a z Cyberpunk 2077 z PlayStation 5. Chętnie dowiemy się również, jakie jest Wasze zdanie. Dajcie znać, kto według Was wygrywa ten bój.



Na koniec przypomnijmy, że Starfield zadebiutował na rynku 6 września, a gra dostępna jest wyłącznie na PC oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Warto zaznaczyć jednak, że w najnowszą produkcję autorstwa

Bethesda Game Studios możecie zagrać w ramach abonamentu Game Pass.