Starfield to najczęściej ogrywane RPG 2023 roku mimo ogromnego sukcesu Baldura

Co do tego, że Baldur’s Gate III to jedna z najlepszych gier ubiegłego roku, nie ma chyba żadnych wątpliwości. Drugą prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną produkcją z gatunku RPG był natomiast Starfield – tutaj jednak pojawiło się po drodze naprawdę sporo kontrowersji. Mimo tego okazuje się, że to właśnie Starfield był najczęściej ogrywanym RPG-iem 2023 roku.

Starfield najczęściej ogrywaną grą RPG 2023 roku

w Starfieldzie gracze spędzili łącznie 534 823 944 godziny, podczas gdy w Baldur’s Gate III spędzili 452 556 984 godziny. Zarówno Bethesda Softworks, jak i Larian Studios podsumowały ubiegły rok infografikami ze statystykami z obu gier i, jak słusznie zauważyli dziennikarze serwisu Game Infinitus

Fakt, statystyki Baldur’s Gate III są aktualne na dzień 5 grudnia 2023 roku, zaś statystyki Starfielda są aktualne na dzień 20 grudnia 2023 – oznacza to, że różnica między nimi wynosi 15 dni. Mimo tego Baldur’s Gate III zadebiutowało w pełnej wersji 34 dni przed premierą Starfielda, co równoważy całą tę sytuację i potwierdza początkowe stwierdzenie. I choć obie gry zdecydowanie przyciągnęły uwagę wielu graczy, tak to właśnie Starfield spotkał się ze znacznie większą krytyką.