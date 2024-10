Starfield: Shattered Space zbiera mieszane opinie na Steam. Dodatek nie zachwycił graczy

Użytkownicy platformy Valve ocenili już rozszerzenie do gry Bethesdy.

Na Steam znajdziemy już Starfield: Shattered Space. Gracze podzielili się swoimi opiniami, jednak jak się okazuje – nie do końca tego oczekiwali zainteresowani. Według użytkowników platformy Valve rozszerzenie jest za krótkie i zbyt drogie, nie oferując znaczących ulepszeń rozgrywki.

Wczoraj na rynku zadebiutował dodatek do kosmicznej produkcji Bethesdy . Starfield: Shattered Space dostępny jest już między innymi na platformie Valve, gdzie gracze podzielili się już swoimi wrażeniami w recenzjach. Jak się okazuje, odbiór DLC jest obecnie klasyfikowany jako „mieszany”, a użytkownicy Steama nie są w pełni usatysfakcjonowani.

Gracze zwracają również uwagę na fakt, że fabuła dodatku nie dostarcza emocjonujących doświadczeń. Historia ma być przewidywalna, a zdaniem niektórych wprowadzenie do niej było uciążliwe. Choć pojawiają się pozytywne głosy związane z grafiką czy ładnie zaprojektowaną planetą, wielu graczy jest rozczarowanych zawartością, w tym małą liczbą dodatkowych broni czy brakiem nowych części do statków. Nie brakuje opinii, że nie był to „zastrzyk energii”, jakiego potrzebowała gra.