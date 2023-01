Starfield nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Insider reaguje na plotki

Kilka dni temu w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje o „kiepskim stanie” Starfield i Redfall. W międzyczasie jeden z cyfrowych sklepów wskazał, że pierwsza z wymienionych produkcji zadebiutuje pod koniec marca. Zaistniałą sytuację postanowił skomentować Jez Corden – znany branżowy insider i dziennikarz – który podzielił się kilkoma informacjami na temat aktualnego stanu nadchodzącego RPG w klimatach science fiction.

Starfield jest w pełni grywalny „od początku do końca”, ale Bethesda wciąż nie ustaliła daty premiery

Dziennikarz Windows Central podkreślił przede wszystkim, że data premiery gry Starfield wciąż nie została ustalona przez Bethesdę oraz Microsoft, a wspomniany termin, który pojawił się na stronie jednego z cyfrowych sklepów, jest zwykłym placeholderem.



Dodatkowo Corden usłyszał od „zaufanych źródeł”, które pragnęły zachować anonimowość, że Strafield jest w pełni grywalny „od początku do końca”. Gra jest jednak „naprawdę rozległa” i wysiłek, który musi zostać włożony w dopracowanie poszczególnych elementów, jest „z natury podobnie gigantyczny”.



Zdaniem dziennikarza Windows Central premiera Starfielda może zostać opóźniona ze względu na chęć dopracowania produkcji w jak największym stopniu. Jest to jednak wyłącznie opinia Cordena, dlatego też nie wiadomo, jaką decyzję podejmą ostatecznie Microsoft oraz Bethesda.



Na koniec przypomnijmy, że Starfield zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Warto także pamiętać, że produkcja w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass.