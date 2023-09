Starfield można przejść w błyskawicznym tempie. Zobaczcie wyczyn speedrunnera

Niektórzy gracze od kilku dni spędzają masę czasu na budowaniu kultowych statków kosmicznych w Starfield . Inni natomiast skupiają się na powolnej i dokładnej eksploracji kosmosu. Okazuje się jednak, że nie trzeba spędzić dziesiątek lub setek godzin, by zobaczyć napisy końcowe w najnowszej produkcji studia Bethesda. Udowodnił to jeden ze speedrunnerów, który ukończył Starfield w błyskawicznym tempie.

Warto pamiętać, że Starfield wciąż dostępny jest wyłącznie we wczesnym dostępie dla posiadaczy Edycji Premium. Możemy być pewni, że po oficjalnej premierze do zabawy dołączą kolejni speedrunnerzy. Niewykluczone więc, że rekord ustanowiony przez gracza posługującego się pseudonimem „Micrologist” zostanie w najbliższym czasie pobity.

Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera Starfield na komputerach osobistych i konsolach Xbox Series X/S odbędzie się 6 września 2023 roku, czyli już jutro. Wówczas najnowsza produkcja studia Bethesda trafi również do usługi Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Starfield - recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.