Starfield otrzyma ponad 100 poprawek. Nadchodzi "największy jak dotąd" patch

Czego możemy się natomiast spodziewać? Między innymi:

Ta aktualizacja zawiera wiele poprawek do zadań. Problemy z Eye of the Storm, takie jak niemożność zadokowania do Legacy lub nieuruchomienie transferu danych, a także świątynie niewidoczne w Into the Unknown, nie będą już uniemożliwiać Constellation eksploracji kosmosu.

Ponadto aktualizacja ta wprowadza poprawki stabilności i liczne ulepszenia graficzne, od dodatkowej obsługi szerokiego ekranu po ulepszone tekstury, oświetlenie i cienie.

Inne poprawki i ulepszenia obejmują geometrię tarczy słonecznej, cienie pierścieni planet, ponowne pojawianie się spychanych obiektów po powrocie do placówki, włazy statków oznaczone jako niedostępne oraz kolejną poprawkę dotyczącą asteroid podążających za statkami.