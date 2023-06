Star Wars Outlaws stawia na single-player. W grze spotkamy Hana Solo i inne postacie z Gwiezdnych wojen

Na Ubisoft Forward zobaczyliśmy pierwszy gameplay z Star Wars Outlaws, czyli nowej gry osadzonej w uniwersum Gwiezdnych wojen, za którą odpowiada Massive Entertainment. Po trwającej dziesięć minut prezentacji redakcja Eurogamera przeprowadziła wywiad z twórcami gry. Dowiedzieliśmy się z niego, że studio stawia na doświadczenie dla pojedynczego gracza, więc możemy oczekiwać mocnej historii z ciekawymi bohaterami.

Star Wars Outlaws – nowe szczegóły

Star Wars Outlaws rozgrywa się między piątą ca szóstą odsłoną filmowej Sagi. Deweloperzy mogli więc skorzystać z niektórych postaci, znanych z uniwersum. Już na zwiastunie zobaczyliśmy Hana Solo tkwiącego w karbonicie, a także Jabbę the Hutta. Twórcy obiecują, że to dopiero niewielki przedsmak tego, co czeka nas w pełnej grze i fani mogą spodziewać się produkcji pełnej „wielu niesamowitych postaci”.