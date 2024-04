Star Wars Outlaws przywróci zapomnianą postać z filmów. Gwiazda nie powtórzy jednak swojej roli

Wczoraj Ubisoft podzielił się nowym zwiastunem Star Wars Outlaws, ujawniając datę premiery gry. Niedługo później deweloper ujawnił szczegóły premiery, w tym konieczności połączenie z internetem podczas instalowania wersji pudełkowej gry. Fabularny materiał przyniósł również kilka niespodzianek fanom Gwiezdnych wojen. Oprócz Hana Solo w karbonicie, na zwiastunie znalazła się jeszcze jedna postać znana z filmowej serii. Nieprzypadkowo powrócono akurat do tej bohaterki, która najwyraźniej będzie odgrywać ważną rolę w fabule gry.

Niestety potwierdzono, że Emilia Clarke nie powróci do tej roli. W tę bohaterkę wcieli się inna aktorka, która użyczy swojego głosu. Ma to jak najbardziej sens, biorąc pod uwagę, że akcja Star Wars Outlaws rozgrywa się między Imperium kontratakuje a Powrotem Jedi. Z kolei film Han Solo: Gwiezdne wojny – historie był prequelem do Nowej nadziei.

Przypomnijmy, że Star Wars Outlaws zmierza wyłącznie na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra pojawi się na rynku już 30 sierpnia 2024 roku.