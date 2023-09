Star Wars Jedi: Survivor doczeka się kontynuacji. Odtwórca głównej roli potwierdza 3. część

Jeżeli należycie do osób, które zastanawiały się, czy Star Wars Jedi: Survivor doczeka się kontynuacji, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Odtwórca głównej roli Cala Kestisa, Cameron Monaghan, zdradził podczas jednego z paneli dyskusyjnych na Comic Conie, że aktualnie trwają rozmowy na temat trzeciej części.

Star Wars Jedi: Survivor otrzyma kontynuację