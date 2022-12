Star Wars: Dark Forces – remaster stworzony przez fanów już dostępny

Star Wars: Dark Forces to produkcja, o której młodsi gracze z pewnością nigdy nie mieli okazji usłyszeć. Gra ukazała się na rynku w 1995 roku, a pod kątem rozgrywki przywodziła na myśl słynnego DOOMa. Nic nie stoi jednak na przeszkodzi, by nadrobić zaległości, a dzięki modyfikacji przygotowanej przez fanów może to być całkiem przyjemne. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem.

Star Wars: Dark Forces to ciekawa propozycja dla fanów gier retro

Po ponad 3 latach produkcji twórcy pochwalili się stworzeniem The Force Engine, co pozwoli na przebudowanie oryginalnego Jedi Engine, dzięki czemu gry Dark Forces i Outlaws mogą zostać odświeżone, a ich uruchomienie na nowoczesnych sprzętach będzie możliwe. Warto zaznaczyć, że “współczesna” wersja Dark Forces jest już dostępna, a prace nad Outlaws ciągle trwają.



Dzięki modyfikacji ulepszona została nie tylko grafika, ale i szereg ułatwiających zabawę mechanik. Różnicę widać gołym okiem. Warto zaznaczyć, że jest to wyłącznie modyfikacja, a do jej uruchomienia niezbędna będzie podstawowa wersja gry. Star Wars: Dark Forces możecie nabyć w sklepach Steam i GOG, gdzie obecnie gra dostępna jest w promocji i kosztuje 7.69 zł. Modyfikację oraz więcej informacji na jej temat znajdziecie tutaj.