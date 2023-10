Star Trek: Prodigy uratowany. Serial przejęty przez Netflix, a nowy sezon w przyszłym roku

Star Trek: Prodigy został spisany na straty przez Paramount, ale prośby fanów zostały wysłuchane przez Netflixa, który odkupił serial i będzie go kontynuował w kolejnych sezonach.

Animowany serial Star Trek: Prodigy zmienia streamera i wszystko skończyło się dobrze, ale przez długi czas zbierały się nad nim czarne chmury i wydawało się, że nie ma przed nim przyszłości. Paramount zdecydował się spisać go na straty i nie tworzyć kolejnych sezonów, mimo że istniały już gotowe plany rozwoju serii. Na szczęście będziemy mieli okazję zobaczyć, jaka przyszłość czeka załogę USS Protostar.

Netflix ogłosił, że kupił Star Trek: Prodigy i że jeszcze w tym roku wprowadzi serial do swojej oferty streamingowej. Co więcej, sfinansuje produkcję drugiego sezonu, co oznacza, że kolejnych odcinków serialu możemy spodziewać się w 2024 roku.

Star Trek: Prodigy jednak będzie kontynuowane