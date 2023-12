Jeśli macie w portfelu 58 tysięcy dolarów, możecie kupić statki w Star Citizen

Star Citizen definitywnie można uznać za fenomen w branży gier. Społeczność tej produkcji jest znana z wydawania potężnych ilości pieniędzy – czy to w celu dołączenia do wspierających, czy też do zakupienia rzadkich statków lub elementów kosmetycznych. Teraz na stronie gry pojawiła się nowa paczka statków, której cena przyprawia o zawrót głowy.

Star Citizen z paczką statków w kontrowersyjnej cenie