STALKER: Legends of the Zone Trilogy z ważną aktualizacją. Tytuł zmaga się z poważnymi błędami

Na początku marca niespodziewanie zadebiutował na rynku STALKER: Legends of the Zone Trilogy . Pakiet oferuje trzy kultowe odsłony serii, w tym Cień Czarnobyla, Czyste Niebo oraz Zew Prypeci. Okazuje się jednak, że zestaw zmaga się z poważnymi problemami, a najnowsza aktualizacja, choć naprawiła kilka błędów, nadal nie wyeliminowała wszystkich bugów.

STALKER: Legends of the Zone Trilogy – najnowsza aktualizacja nie wyeliminowała wszystkich błędów

Twórcy STALKER: Legends of the Zone Trilogy poinformowali w mediach społecznościowych o wypuszczeniu najnowszej aktualizacji na konsole Xbox oraz PlayStation. Zgodnie z opublikowaną grafiką w każdym tytule dostępnym w ramach pakietu wyeliminowane zostały różne błędy, w tym problemy z zacinaniem się gry czy zapisami. W Cieniu Czarnobylu zredukowano również poziom głośności wron, co przypadło wielu graczom do gustu.