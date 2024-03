S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy z premierą-niespodzianką na Xboksach

Zestaw Legends of the Zone - dostępny w Microsoft Store za 39,99 USD – zawiera wszystkie trzy kultowe gry, które składają się na oryginalną trylogię S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Clear Sky i Call of Pripyat. – każdą z gier można też nabyć osobno w cenie 19,99 USD. Każdy element oryginalnych gier został zachowany i wiernie przeniesiony na konsole dzięki ciężkiej pracy GSC Game World i ich partnerów z Mataboo.

(...) Wersja dostępna dziś na Xbox One i Xbox Series X|S będzie zbliżona do oryginalnej wersji S.T.A.L.K.E.R. na PC. Gracze Xbox One wreszcie będą mogli zanurzyć się w serii, a ci na Xbox Series X|S mogą cieszyć się grą w trybie high-fidelity dzięki wstecznej kompatybilności. Jeszcze w tym roku zespół wyda łatkę dla wersji Xbox Series X|S, która wprowadzi dodatkowe ulepszenia graficzne i inne funkcje. Wersje konsolowe będą również obsługiwać mody za pośrednictwem mod.io, ale to również będzie funkcja, która zostanie wprowadzona później, gdy zespół będzie nadal nieco poprawiał, więc miej oko na kanały mediów społecznościowych GSC, kiedy te funkcje zostaną wprowadzone.