STALKER: Legends of the Zone Trilogy wycieka do sieci. Data premiery i screeny

W połowie stycznia poznaliśmy datę premiery STALKER 2. Wygląda jednak na to, że Microsoft szykuje jeszcze jedną niespodziankę dla fanów wspomnianego uniwersum. Amerykańska firma najwyraźniej chce dać graczom możliwość zapoznania się z poprzednimi odsłonami serii. Do sieci wyciekły bowiem materiały i szczegóły na temat STALKER: Legends of the Zone Trilogy.

STALKER: Legends of the Zone Trilogy nadchodzi. Uznana seria trafi na konsole

Jak informuje serwis Insider Gaming, STALKER: Legends of the Zone Trilogy pojawiło się w ofercie kilku japońskich sklepów. Wspomniany zestaw – jak wskazuje sama jego nazwa – ma składać się z trzech z popularnego uniwersum, czyli STALKER: Cień Czarnobyla, STALKER: Czyste Niebo oraz STALKER: Zew Prypeci. Po raz pierwszy w historii wymienione produkcje mają trafić na konsole.